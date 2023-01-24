Минэкономразвития не видит предпосылок для роста безработицы в России

УрБК, Москва, 08.02.2023. Министерство экономического развития РФ не ожидает увеличения числа безработных в стране в текущем году. Об этом рассказала ТАСС замглавы ведомства Полина Крючкова.
«Считаем, что низкий уровень безработицы продолжит сохраняться и в 2023 году. Каких-то предпосылок для роста безработицы мы не видим», — заявила П. Крючкова.
Отметим, что уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области, по последним данным, составляет 0,74%. Соответствующий юридический статус имеют 15 тыс. 768 жителей Среднего Урала.
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