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11.12.2024

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Екатеринбурге снизился до 0,18%

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. На 1 декабря 2024 года уровень официально зарегистрированной безработицы в Екатеринбурге составляет 0,18% против 0,19% в начале ноября. Об этом говорится в материалах департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

В ведомстве отмечают, что в городе официально зарегистрированы 1 тыс. 416 безработных. С начала года в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 8 тыс. 113 человек.

В настоящее время на одного безработного в среднем приходится 9,3 вакансий. На бирже труда размещено 13 тыс. 103 вакансии, где соискателем предлагается зарплата выше прожиточного минимума в Свердловской области (16 тыс. 675 руб.). Этот показатель составляет 99,98% от общего числа предложений.

Напомним, что по данным ведомства, уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,38%. По состоянию на 3 декабря 2024 года в регионе официально зарегистрировано 8 тыс. 159 безработных.
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