Уровень официально зарегистрированной безработицы в Екатеринбурге снизился до 0,18%

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. На 1 ноября 2024 года уровень официально зарегистрированной безработицы в Екатеринбурге ...09.10.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,4%
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. По состоянию на 4 октября 2024 года в Свердловской области официально зарегистрировано ...30.09.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,42%
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. По состоянию на 30 сентября 2024 года в Свердловской области официально ...27.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,75%
По состоянию на 27 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 958 безработных. Об этом сообщает ...13.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,77%
По состоянию на 13 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 283 безработных. Об этом сообщает ...