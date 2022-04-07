В России возник дефицит оболочки для колбас и сосисок

УрБК, Москва, 08.02.2023. Российские производители колбас и сосисок заявили о дефиците оболочки (пленки), используемой при выпуске всех видов мясных изделий. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков (НСМ).
Речь идет о фиброузной оболочке. В России она не производится, и раньше поставки шли с семи европейских предприятий. Сейчас материал приходится получать из Китая по предоплате или из этой же страны по параллельному импорту. Мясопереработчикам приходится запасаться товаром почти на год вперед, что привело к росту затрат на закупку сырья на 25-70%.
Схожие проблемы возникли с поставками специй и запчастей для оборудования на мясокомбинатах. Сроки отгрузки комплектующих выросли с двух недель до полугода, а китайские и индийские поставщики вкусовых добавок требуют обязательный аванс.
В Минсельхозе РФ утверждают, что большинство мясоперерабатывающих предприятий обеспечены компонентами для бесперебойной работы. В Минпромторге РФ заявили, что у российских производителей оболочки из полимерных материалов достаточно мощностей, чтобы обеспечить потребности мясопереработчиков.
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