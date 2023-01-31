Уральские производители мясной продукции нарастили экспорт в четыре раза

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. В 2022 году уральские производители экспортировали 33 т мясной продукции на общую сумму 170 тыс. долл. США. Это в 3,7 раза больше, чем в 2021 году, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ).
«Объемы экспорта колбас и мясных продуктов, том числе консервированных, увеличились в 3,7 раз (274%) по весу, по стоимости рост составил без малого в пять раз (386%). Годом ранее на экспорт было отправлено 9 т на общую сумму 35 тыс. долл. США», — говорится в сообщении.
Специалисты УТУ также отметили, что в 2022 году животноводческая продукция с Урала в основном экспортировалась во Вьетнам, Азербайджан, Сербию и Узбекистан. На увеличение экспорта уральских животноводов, по мнению экспертов, повлияло расширение списка предприятий, имеющих право поставок продукции в третьи страны.
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