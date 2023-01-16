Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 9,7%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. В Свердловской области с 30 января по 4 февраля 2023 года зарегистрировано 38 тыс. 733 случая ОРВИ. Это на 9,7% выше показателя предшествующей недели, но на 22,4% ниже среднего многолетнего уровня. Среди заболевших 61% — дети. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
Неблагополучная ситуация, где показатель заболеваемости превышает среднеобластной в 1,5 раза, отмечена в Первоуральске, Сухом Логе, Богдановиче, Асбесте, Туринске, поселке Уральский и ЗАТО Свободный.
В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 17 тыс. 863 случая ОРВИ, что на 9,9% выше уровня предшествующей недели, но на 8,9% ниже среднего многолетнего уровня.
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Свердловской области с 9 по 15 января выявлено 34 тыс. 984 случая заболевания ОРВИ, ...05.12.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 24%
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 46 тыс. 326 случаев ОРВИ, что на 24% ...22.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 8,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 33 тыс. 002 случая ОРВИ, что на 8,4% ...25.10.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 6,6% превышает средний многолетний уровень
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. В Свердловской области с 17 по 23 октября зарегистрировано 31 тыс. 894 случая ОРВИ, что ...20.09.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 43%
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Свердловской области за неделю с 12 по 18 сентября зарегистрировано 51 тыс. 224 ...