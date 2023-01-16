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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 9,7%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. В Свердловской области с 30 января по 4 февраля 2023 года зарегистрировано 38 тыс. 733 случая ОРВИ. Это на 9,7% выше показателя предшествующей недели, но на 22,4% ниже среднего многолетнего уровня. Среди заболевших 61% — дети. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Неблагополучная ситуация, где показатель заболеваемости превышает среднеобластной в 1,5 раза, отмечена в Первоуральске, Сухом Логе, Богдановиче, Асбесте, Туринске, поселке Уральский и ЗАТО Свободный.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 17 тыс. 863 случая ОРВИ, что на 9,9% выше уровня предшествующей недели, но на 8,9% ниже среднего многолетнего уровня.

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