УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:43

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Свердловской области с 6 по 12 февраля 2023 года зарегистрировано 39 тыс. 638 случаев ОРВИ. Это на 2,2% выше показателя предшествующей недели и на 2,1% ниже среднего многолетнего уровня. Среди заболевших 58% составляют дети.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, неблагополучная ситуация, где показатель заболеваемости превышает среднеобластной в 1,5 раза, отмечена в пос. Уральском, городских округах Первоуральск, Богданович, Сухой Лог, Асбестовском городском округе.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 17 тыс. 297 случаев ОРВИ, что на 2,2% ниже уровня предшествующей недели и на 8,7% — среднего многолетнего уровня.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.02.2023 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 9,7%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. В Свердловской области с 30 января по 4 февраля 2023 года зарегистрировано 38 тыс. 733 ...

23.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 6%

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области с 16 по 22 января выявлен 32 тыс. 841 случай заболевания ОРВИ, ...

05.12.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 24%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 46 тыс. 326 случаев ОРВИ, что на 24% ...

22.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 8,4%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 33 тыс. 002 случая ОРВИ, что на 8,4% ...

17.10.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 9,5% превышает средний многолетний уровень

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. В Свердловской области с 10 по 16 октября зарегистрировано 32 тыс. 479 случаев ОРВИ, ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из РоссииВчера, 11:23На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%16.01.2023Вкладчикам изменили налог20.01.2023Жительницу Екатеринбурга обязали выплатить налог на сумму более 255 тыс. рублей после продажи доли квартиры
Архив новостей
Февраль 2023 (316)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18