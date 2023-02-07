Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Свердловской области с 6 по 12 февраля 2023 года зарегистрировано 39 тыс. 638 случаев ОРВИ. Это на 2,2% выше показателя предшествующей недели и на 2,1% ниже среднего многолетнего уровня. Среди заболевших 58% составляют дети.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, неблагополучная ситуация, где показатель заболеваемости превышает среднеобластной в 1,5 раза, отмечена в пос. Уральском, городских округах Первоуральск, Богданович, Сухой Лог, Асбестовском городском округе.



В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 17 тыс. 297 случаев ОРВИ, что на 2,2% ниже уровня предшествующей недели и на 8,7% — среднего многолетнего уровня.