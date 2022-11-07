Объем отгруженной резидентами индустриального парка ММК продукции в 2022 году вырос на 38%

УрБК, Магнитогорск, 07.02.2023. Индустриальный парк ММК и его резиденты, обеспечивающие работу системообразующих предприятий из разных отраслей промышленности, несмотря на непростую экономическую ситуацию, демонстрируют уверенный экономический рост.
Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, объем отгруженной резидентами продукции продолжает с каждым годом стабильно увеличиваться: в 2022 году он прибавил 38% и составил более 5 млрд руб. Инвестиции резидентов выросли более чем в 2,5 раза по отношению к предыдущему году и достигли 667 млн руб.
Помимо этого, за шесть лет работы парка совокупный объем инвестиций резидентов в собственное развитие превысил 1,5 млрд руб. При этом на один рубль вложений в инфраструктуру со стороны индустриального парка приходится 3,6 руб. со стороны резидентов, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.
Сейчас в парке работают 42 компании, при этом текущий уровень заполняемости площадки составляет 83%. Это стало возможным благодаря высокой степени готовности промышленной инфраструктуры и привлекательной системе налоговых льгот, которые обеспечивают инвестиционную привлекательность площадки.
На сегодняшний день в индустриальном парке ММК создано боле 1 тыс. рабочих мест. Занятость демонстрирует ежегодный рост как за счет открытия новых предприятий, так и благодаря расширению существующих резидентов.
Отмечается, что в национальном отраслевом рейтинге индустриальный парк ММК является безусловным лидером в Уральском федеральном округе и занимает вторую строчку в РФ в своей категории.
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