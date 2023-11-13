В Индустриальном парке ММК начала работу новая линия по производству брикетированного ферросилиция

УрБК, Магнитогорск, 07.02.2023. Индустриальный парк ММК и его резиденты, обеспечивающие работу системообразующих ...07.05.2019 ММК запустил завод раскислителей
Проект реализован на площадке индустриального парка комбината ...06.05.2019 В индустриальном парке ММК построен и введен в эксплуатацию завод металлургических раскислителей
УрБК, Челябинск, 06.05.2019. В рамках подписанного шесть месяцев назад трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ...19.11.2018 В Индустриальном парке ММК построят новый завод
Предприятие по производству раскислителей для стали планируют запустить в I квартале 2019 года ...14.11.2018 В Индустриальном парке ММК построят завод металлургических раскислителей
УрБК, Магнитогорск, 14.11.2018. ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» совместно с АНО «Агентство инвестиционного развития ...