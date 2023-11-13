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13.11.2023

В Индустриальном парке ММК начала работу новая линия по производству брикетированного ферросилиция

УрБК, Магнитогорск, 13.11.2023. В рамках развития нового производства резидента Индустриального парка ММК — Завода металлургических раскислителей (ООО «ЗМР») — введена в эксплуатацию новая линия по производству брикетированного ферросилиция. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

В Индустриальном парке ММК начала работу новая линия по производству брикетированного ферросилиция
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Основанное в 2013 году ООО «Завод металлургических раскислителей», создав 25 новых высокопроизводительных мест, инвестировало в свое производство 50 млн руб. Раскислители металла, разработанные на основе карбида кальция и ферросилиция, участвуют в сталелитейном процессе. Это изобретение сотрудников химической лаборатории завода, чья продукция с объемом производства до 4 тыс. т в год и до 1 тыс. т в месяц пользуется высоким спросом как на отечественном рынке, так и на азиатском.

На предприятии отмечают, что с 2016 года совокупный объем инвестиций резидентов ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» — дочернего предприятия ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» — составил свыше 2,5 млрд руб. При этом на один рубль вложений в инфраструктуру со стороны Индустриального парка приходится 7,9 руб. со стороны резидентов, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.

Так, на сегодняшний день на территории Индустриального парка ММК — имущественного комплекса площадью 66 га со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью — ведут деятельность 47 компаний и создано более 1 тыс. рабочих мест.
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