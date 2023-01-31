Екатеринбургская таможня доначислила в бюджет более 277 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Сотрудники Екатеринбургской таможни подвели итоги работы ведомства в 2022 году. Всего было проведено 27 таможенных проверок организаций и предприятий региона, в результате которых было доначислено свыше 277 млн руб. таможенных платежей и штрафов, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



Сотрудники ведомства проанализировали 67 тыс. статистических форм учета перемещения товаров, из них 14 тыс. оказались недостоверными. Также при поверке соблюдения норм валютного законодательства было выявлено 117 случаев нарушений почти на 1 млрд руб. местными компаниями, которые занимаются внешней торговлей. Кроме того, на внутреннем рынке области обнаружили практически 10 тыс. единиц контрафактной продукции. Сумма ущерба от продаж нелицензионной продукции составила свыше 278 млн руб.



«Объем оформления таможенной процедуры таможенного транзита по сравнению с 2021 годом увеличился в 1,5 раза. Почти 30 тысяч товарных партий прибыли на Средний Урал, при этом в 2022 году доля доставляемых железнодорожным транспортом грузов увеличилась на 30%. Международную перевозку грузов осуществляло 377 перевозчиков», — говорится в сообщении ведомства.