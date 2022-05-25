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Текстильные предприятия из Свердловской области увеличили выпуск продукции на 143%

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Текстильные предприятия из Свердловской области в январе-ноябре 2022 года увеличили выпуск продукции на 143% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает департамент информационной политики региона.

«Легкую промышленность Свердловской области представляют 50 малых и средних предприятий и свыше тысячи микропредприятий. По поручению губернатора Евгения Куйвашева несколько лет назад мы взяли курс на расширение линейки товаров повседневного спроса. Благодаря этому были созданы благоприятные условия для запуска собственного производства. В настоящее время для производителей продукции легкой промышленности открываются новые ниши и новые возможности. И мы помогаем их реализовывать», — прокомментировал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

По его словам, чтобы справиться с санкционными органичениями, ведомство вело переговоры с производителями сырья из Белоруссии, Узбекистана, а также поставщиками оборудования и предпринимателями из Казахстана, Армении и Турции.

В итоге текстильные предприятия произвели изделий на 3,6 млрд руб. Производство одежды выросло на 21,5% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года, стоимость отгруженного составила 2,7 млрд руб. Изделий из кожи было изготовлено на 1,3 млрд руб. с ростом на 4,3%.

Уточним, что основой легкой промышленности Свердловской области являются шерстяные, полушерстяные, поливискозные ткани, напольные покрытия, трикотажные изделия и женское нижнее белье. Также перспективны производство снаряжения и экипировки для военных и силовых структур, продукция медицинского назначения.

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