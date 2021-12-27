В России средняя стоимость авиабилета в эконом-классе составила 8,3 тыс. рублей по итогам 2022 года

УрБК, Москва, 03.02.2023. По итогам 2022 года средняя стоимость авиабилетов в эконом-классе по России составила 8,3 тыс. руб. Это соответствует уровню 2020 и 2021 годов, а также на 8,4% ниже, чем в 2019. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Минтранс РФ.
В министерстве отмечают, что эти данные получены при мониторинге стоимости билетов по внутрироссийским направлениям, проведенном ФАС России. В ходе него изучался средний тариф между федеральными округами страны и внутри них.
Минтранс отмечает, что в 2022 году субсидии авиаперевозок по трем ключевым программам составили 27,2 млрд руб. В ведомстве полагают, что субсидирование позволило избежать скачка цен на авиабилеты в летний туристический период.
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