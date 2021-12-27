В России средняя стоимость авиабилета в эконом-классе составила 8,3 тыс. рублей по итогам 2022 года

Российские авиакомпании могут отказаться от повышения тарифов на авиабилеты в будущем году из-за высокой конкуренции в ...

Российские авиакомпании могут отказаться от повышения тарифов в 2022 году

УрБК, Москва, 27.12.2021. Российские авиакомпании могут отказаться от повышения тарифов на авиабилеты в будущем году ...

Российские авиакомпании могут отказаться от повышения тарифов в 2022 году

Средняя стоимость перелета в эконом-классе в РФ с начала года выросла на 24,1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой ...

Средняя цена авиабилета в РФ с начала года выросла на 24%

УрБК, Москва, 10.09.2019. Средняя стоимость перелета в эконом-классе в РФ с начала года выросла на 24,1%. Об этом ...

Средняя цена авиабилета в РФ с начала года выросла на 24%

В I квартале 2018 года цены на авиабилеты в РФ выросли в среднем на 10%

УрБК, Москва, 05.04.2018. В I квартале 2018 года цены на авиабилеты в РФ выросли в среднем на 10%. Об этом сообщает РИА ...