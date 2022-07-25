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Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в России в этом году выросла на 23%

УрБК, Москва, 18.12.2024. Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в России в 2024 году выросла на 22,5%, по зарубежным направлениям — всего на 3%. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, пишет «Интерфакс».

Он сообщил, что в этом году средняя стоимость авиабилета по внутренним направлениям туда-обратно составила 16,1 тыс. руб. (в прошлом году — 13,14 тыс. руб.), по зарубежным — 42,1 тыс. руб.

Как отметил И. Уманский, несмотря на существенное подорожание авиабилетов по России, перевозки по стране намного доступнее, чем международные.

По данным РСТ, стоимость авиабилетов за рубеж по наиболее популярным направлениям начинается в среднем от 80 тыс. руб. туда-обратно, в то время как перелет из Москвы в Сочи и обратно подорожал на 40%, до 48,12 тыс. руб.

Президент РСТ также отметил, что туристы из-за удорожания перелетов стали чаще путешествовать на автомобилях (на авто было совершено около 25 млн туристических поездок). В частности, в Краснодарском крае число автотуристов в этом году увеличилось на 60%.
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