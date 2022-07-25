Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в России в этом году выросла на 23%

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2022. За 2021 год туристические компании Свердловской области реализовали 135,9 тыс. ...12.03.2021 Средняя стоимость авиабилета из Москвы в Екатеринбург снизилась на 22%
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Стоимость авиабилетов из Москвы в Екатеринбург в 2021 году снизилась на 22% по ...05.04.2018 В I квартале 2018 года цены на авиабилеты в РФ выросли в среднем на 10%
В I квартале 2018 года цены на авиабилеты в РФ выросли в среднем на 10%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ...05.04.2018 В I квартале 2018 года цены на авиабилеты в РФ выросли в среднем на 10%
УрБК, Москва, 05.04.2018. В I квартале 2018 года цены на авиабилеты в РФ выросли в среднем на 10%. Об этом сообщает РИА ...17.12.2014 Aviasales.ru: Доля продаж авиабилетов из Екатеринбурга за рубеж сократилась до 37%
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2014. На сегодняшний день 63,4% авиабилетов из Екатеринбурга продаются на рейсы по внутренним ...