Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в России в этом году выросла на 23%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Стоимость авиабилетов из Москвы в Екатеринбург в 2021 году снизилась на 22% по ...

Средняя стоимость авиабилета из Москвы в Екатеринбург снизилась на 22%

В I квартале 2018 года цены на авиабилеты в РФ выросли в среднем на 10%

В I квартале 2018 года цены на авиабилеты в РФ выросли в среднем на 10%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ...