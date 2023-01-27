Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 104,1 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. По состоянию на 30 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 104 тыс. 079 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю показатель вырос на 0,3%, за месяц — на 0,8%.