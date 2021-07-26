В Свердловской области с 2020 года стало на 20,5% меньше турфирм

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Свердловской области с 2020 года число турфирм снизилось с 2 тыс. 180 до 1 тыс. 730 (минус 20,5%). Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе исследования компании «СКБ Контур».



За этот период на Среднем Урале зарегистрировано 369 турфирм, а ликвидировано — 818. В 2020 году с рынка ушли 390 организаций, в 2021 — 230, в 2022 — 198.



Авторы исследования отмечают, что из-за этого емкость рынка туристических услуг снижается. Они предполагают, что причиной этому стали рост цен на путешествия и снижение реальных доходов населения.