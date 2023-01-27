Российские микрофинансовые организации сообщили о росте закрываемых досрочно займов

УрБК, Москва, 03.02.2023. Российские микрофинансовые организации (МФО) сообщили о росте досрочно закрываемых среднесрочных займов в IV квартале 2022 года. В Installment их доля составила 34,2%, что является максимальным значением за три года. В ГК Eqvanta — 42%, а в МФК «Лайм-Займ» их доля выросла в четыре раза по сравнению с концом 2021 года — до 25,9%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Представители отрасли отмечают, что среднесрочные займы часто берут покупатели, и в целом эта категория представлена сознательными клиентами, добросовестно выполняющими свои финансовые обязательства.
В 2023 году опрошенные ожидают дальнейшего роста досрочных погашений. Вдобавок с учетом регуляторных изменений будут возникать ситуации, когда клиенты будут досрочно гасить старые займы, чтобы оформить их заново под более выгодный процент.
Добавим, что в 2022 году средний уровень погашения кредитов в России достигал 12%.
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