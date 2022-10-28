Алексей Кориков о тенденциях на рынке труда

Банк России опубликовал очередной доклад «Региональная экономика», в котором анализируются экономические тенденции развития российских регионов. Материал основан на результатах исследования широкого спектра экономической информации: данных официальной статистики, опросов более 14 тыс. предприятий, а также мнениях экспертов.



В январском докладе эксперты Банка России проанализировали и состояние рынков труда, в том числе и на Урале.



В течение 2022 года произошли изменения в объеме и структуре спроса на трудовые ресурсы. Снижение числа безработных происходило быстрее, чем сокращение рабочей силы. Как следствие, безработица снижалась и в ноябре 2022 года по Уралу достигла исторического минимума — 3,1% (с поправкой на сезонность).



Дефицит кадров стал наиболее заметным в машиностроении, металлургии, в строительстве и транспорте. Одной из причин стало увеличение выпуска импортозамещающей и оборонной продукции. По этой причине расширяли штат предприятия машиностроения, нефтехимии и производители металлоконструкций.



Усилению дефицита кадров в регионах способствовал и рост оттока сотрудников в большие города.



Значимым для изменения спроса на труд оказался рост гособоронзаказа. Оборонные предприятия предъявляли повышенный спрос на рабочих (слесари, сварщики, сборщики, операторы станков, водители) и инженерно-технический персонал. Привлекая кадры, предприятия повышали заработные платы, что отчасти стало причиной оттока трудовых ресурсов от производителей гражданской продукции. Частичная мобилизация не оказала значимого влияния на работу предприятий в большинстве регионов.



В условиях дефицита персонала предприятия оптимизировали производственные процессы, внедряли технологии автоматизации, меняли политику в отношении найма. Уральские предприятия стали внедрять в практику реферальные программы привлечения персонала.



В 2022 году усилилась конкуренция между работодателями, что стало, с одной стороны, следствием долгосрочного тренда сокращения численности рабочей силы, с другой — структурных изменений в экономике, которые привели к росту потребности в кадрах в отдельных отраслях. Предприятия планируют сохранение занятости.



Алексей Кориков, начальник Экономического управления Уральского ГУ Банка России

Фото предоставлено пресс-службой Уральского ГУ Банка России