Расселение граждан на участке КРТ на улице Шефской в Екатеринбурге завершено на 96%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. На участке программы комплексного развития территорий (КРТ) по улицам Шефской — Энтузиастов — Баумана в Екатеринбурге расселено 96% квартир. Это больше 4 тыс. кв. м. жилья, сообщает пресс-служба администрации города.



«За этими цифрами стоит множество людей, которые улучшили свои жилищные условия и обрели новый дом. Мы видим успешный опыт реализации данной программы и будем его использовать на новых территориях. Обеспечение интересов и гарантий жителей города Екатеринбурга наша приоритетная задача», — отметил замглавы муниципалитета Рустам Галямов.



В администрации также напомнили, что все этапы реализации КРТ, включая организацию общего собрания собственников жилья, аукцион и дальнейшую работу застройщиков, контролируются муниципалитетом. Решение о включении в программу принимается во время общего собрания. В ходе него гражданам рассказывают о работе программы, возможностях жителей, обязанностях администрации города. Далее в ходе голосования жителей и нанимателей жилья решается вопрос об участии в КРТ.



Напомним, что КРТ — это совокупность проектов, предназначенных для актуализации жилищного фонда и переселения граждан из аварийных и ветхих зданий в новостройки, расширения социальной и инженерной инфраструктуры. В этом году в программу уже включили две новые территории.