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На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 3-5 февраля ожидается температура воздуха от -3 до -10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -17 градусов (в горах и низинах — до -22).

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