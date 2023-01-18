На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Днем 3-5 февраля ожидается температура воздуха от -3 до -10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -17 градусов (в горах и низинах — до -22).