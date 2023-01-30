В Челябинской области предприниматели реструктурировали кредиты на 12,6 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 02.02.2023. С 1 марта по 31 декабря 2022 года предприниматели из Челябинской области провели в банках реструктуризацию 2 тыс. кредитов на сумму 12,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.
Чаще всего малый и средний бизнес менял условия займов в рамках закона о кредитных каникулах — 1,3 тыс. обращений на 4,6 млрд руб. Еще 625 кредитов на 8 млрд руб. были реструктуризированы по собственным программам банков.
Добавим, что действие кредитных каникул продлено до 31 марта 2023 года. Подать соответствующую заявку могут малые и средние предприятия из пострадавших отраслей, еще не пользовавшиеся полугодовой отсрочкой.
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