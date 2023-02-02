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Жители Челябинской области реструктурировали кредиты на 7 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 09.02.2023. С 1 марта по 31 декабря 2022 года банки Челябинской области реструктурировали жителям и индивидуальным предпринимателям 21 тыс. кредитов на сумму порядка 7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ГУ Банка России.

При это большая доля реструктуризаций прошла по собственным программам банков — 19 тыс. кредитов на 6 млрд руб. Остальные — в рамках федерального закона о кредитных каникулах.

По словам заместителя управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Натальи Кузьминой, зачастую клиенты кредитных организаций в своих обращениях указывали отсрочку платежей. Также заявления касались снижения размера процентных ставок или размера ежемесячных платежей.

Отмечается, что наиболее часто жители Южного Урала обращались за изменениями условий по договорам потребительского кредитования, на втором месте по количеству обращений — ипотека, на третьем — автокредиты.

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