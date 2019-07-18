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«Госуслуги» сообщают о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца

УрБК, Москва, 02.02.2023. Портал «Госуслуги» начал сообщать россиянам о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта. Отсрочка обоснована техническими причинами со стороны московского Гознака, сообщает «Прайм».

Желающим выехать за пределы страны предлагается получить загранпаспорт старого образца. При этом издание уточняет, что сообщение о приостановке выдачи получают только жители регионов, в Москве же ничего не изменилось.

Загранпаспорт нового образца биометрический и действует 10 лет. На его титульной странице имеется микрочип с данными о владельце и сканами его отпечатков пальцев. Ранее некоторые СМИ говорили, что нехватка чипов и стала причиной невозможности оформить такой паспорт.

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