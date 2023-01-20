Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 7 коп.

УрБК, Москва, 02.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2023 года. Курс долл. США снизился на 39,57 коп., до 70,12 руб., евро — на 7,59 коп., до 76,22 руб.