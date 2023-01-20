Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 7 коп.

УрБК, Москва, 02.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2023 года. Курс долл. США снизился на 39,57 коп., до 70,12 руб., евро — на 7,59 коп., до 76,22 руб.
УрБК, Москва, 20.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2023 года. Курс долл. ...20.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 18 коп.
УрБК, Москва, 20.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2023 года. Курс долл. ...13.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,2 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2023 года. Курс долл. ...12.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 58 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2023 года. Курс долл. ...10.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2023 года. Курс долл. ...