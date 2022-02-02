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В Екатеринбурге открылся подземный переход со станции метро «Проспект Космонавтов» в ТРЦ «Омега»

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Екатеринбурге состоялось открытие подземного перехода со станции метро «Проспект Космонавтов» в ТРЦ «Омега». В мероприятии приняли участие глава города Алексей Орлов, депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов и директор МУП «Екатеринбургский метрополитен» Андрей Панаиотиди, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам Алексея Орлова, данный проект стал еще одним шагом в развитии безбарьерной среды в уральской столице. Подобные объекты востребованы среди маломобильных групп горожан, а также у молодых родителей с колясками.

«Проекты, которые соединяют метрополитен с большими общественными пространствами — правильное направление, реализуемое при поддержке нашего бизнеса», — сказал Алексей Орлов.

Глава города также напомнил, что такой переход впервые был реализован владельцами ТЦ «Гринвич» в 2019 году и пользуется большим спросом у жителей и гостей города. Кроме того, создание такого типа переходов повышает привлекательность не только торговых центров, но и метрополитена.

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