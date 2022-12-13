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В России начал действовать ГОСТ на электросамокаты

УрБК, Москва, 01.02.2023. В России заработал ГОСТ на электросамокаты. Одним из главных его пунктов является ограничение максимальной скорости до 25 км/ч.

«Максимальная скорость, достигаемая с помощью тягового двигателя, должна соответствовать максимальной скорости, установленной для класса ЭСИМ. Она может отличаться на ±10 % от значения максимальной скорости, указанного на ЭСИМ в инструкции по эксплуатации и определенной по методике испытаний, описанной в 8.3.2. Максимальная скорость не должна превышать 25 км/ч», — говорится в документе.

Вдобавок у самокатов может быть пешеходный режим, при котором скорость не превышает 8 км/ч.

ГОСТ имеет рекомендательный характер. В прошлом году российское правительство определило правила передвижения на самокатах, в том числе ограничив максимальную скорость до 25 км/ч.

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