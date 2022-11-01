Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 52,6 пункта

УрБК, Москва, 01.02.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в январе 2023 года составил 52,6 пункта против 53 в декабре 2022 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на S&P Global.
«Таким образом, индекс PMI указывает на то, что состояние российского производственного сектора улучшается, пусть и самыми низкими темпами за последние три месяца», — говорится в сообщении.
Уточним, что значение данного показателя выше 50 означает рост деловой активности, ниже — снижение.
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