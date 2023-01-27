Официальный курс доллара США вырос на 92 коп., евро — на 52 коп.

УрБК, Москва, 01.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 92,47 коп., до 70,51 руб., евро — на 52,05 коп., до 76,30 руб.
УрБК, Москва, 31.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 января 2023 года. Курс долл. ...27.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 7 коп.
УрБК, Москва, 27.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 января 2023 года. Курс долл. ...26.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2023 года. Курс долл. ...19.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2023 года. Курс долл. ...18.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 43 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2023 года. Курс долл. ...