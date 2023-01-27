Официальный курс доллара США вырос на 92 коп., евро — на 52 коп.

УрБК, Москва, 01.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 92,47 коп., до 70,51 руб., евро — на 52,05 коп., до 76,30 руб.