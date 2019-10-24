Росимущество выставило на торги в Свердловской области более 21,5 тонны меди по цене 5,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области объявило о продаже с аукциона 21 т 650 кг меди за 5 млн 861 тыс. 196,6 руб. Стоимость имущества снижена на 30%, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, для продажи предлагается медь нерафинированная, медные аноды для электролитического рафинирования и медные прутки (медный камень).
«Реализация имущества пройдет путем проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке ООО «РТС — тендер». Заявки на участие принимаются до 12 февраля 2023 года, 23.59 по местному времени. Прием заявок осуществляется в электронном виде на электронной торговой площадке», — сказано в сообщении.
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