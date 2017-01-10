Специалисты ФАС России предложили перевести торги по аренде госимущества в электронную форму

УрБК, Москва, 30.01.2023. Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России разработали проект приказа, который вносит изменения в правила проведения аукционов и конкурсов по аренде госимущества. Эксперты предложили перевести их в электронный формат, сообщает пресс-служба ведомства.



«Ведомство разработало проект приказа, который вносит соответствующие изменения в правила проведения аукционов и конкурсов на право заключения договоров о переходе прав в отношении государственного или муниципального имущества. Согласно действующей редакции правил, проведение торгов возможно только в «бумажной» форме. При этом организаторы торгов из разных регионов России обращались в ФАС России с предложением рассмотреть возможность их проведения в электронной форме», — говорится в сообщении.



В сообщении также отмечается, что в проекте документа предложено установить форму торгов и перечень видов имущества, в отношении которых появится возможность заключить договор путем проведения конкурса в электронном виде.



«Изменения позволят повысить количество участников торгов и заключать договоры по наиболее выгодной цене за счет увеличения числа конкурирующих компаний. Это повысит доходы от предоставления в аренду государственного и муниципального имущества в бюджеты Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Специалисты ФАС отмечают, что новый документ позволит упростить процедуру проведения торгов, а также сделает участие в них более доступным, что приведет к повышению общего уровня цифровизации в стране.