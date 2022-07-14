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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил действие льготы на имущественный налог для аэропорта Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил постановление о продлении на 2023 год льготы на имущественный налог для аэропорта Кольцово. Проект закона был одобрен на заседании регионального правительства на прошлой неделе, далее документ поступит в Законодательное собрание для утверждения депутатами, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

В частности, в соответствии с документом предполагается снижение налога на имущество для аэропорта в 2023 году на 50%. Мера направлена на сохранение штата сотрудников компании. Чтобы воспользоваться преференцией, организация берет на себя обязательства по сохранению не менее 90% численности работников, а также гарантирует уровень зарплаты не менее 90% от среднеобластного значения в 2022 году.

В настоящее время штат сотрудников аэропорта насчитывает более 1,6 тыс. человек.

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