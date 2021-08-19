Жителю Екатеринбурга грозит уголовное наказание за попытку приобретения фальшивых банкнот

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который пытался приобрести поддельные банкноты, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Так, по версии следствия, обвиняемый в конце 2021 года нашел в интернете объявление о продаже поддельных купюр и произвел оплату, после чего получил координаты трех тайников с товаром. Для изъятия денег из тайников он обратился за помощью к ранее судимому знакомому, однако тот отказался от участия в преступлении и обратился в полицию.



В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 186 УК РФ «Покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт поддельных денег».