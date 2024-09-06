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06.09.2024

С начала года полиция Екатеринбурга возбудила 36 уголовных дел по фактам сбыта поддельных билетов Банка России

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Полиция Екатеринбурга фиксирует, что в городе увеличилось число поддельных денежных купюр. С начала года возбуждено уже 36 уголовных дел по фактам сбыта билетов Банка России (статья 186 УК РФ).

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, только за август 2024 года оперативниками выявлено 11 подобных преступлений.

В связи с этим полиция направляет руководству предприятий торговли, где не приняты меры контроля наличности, соответствующие предписания и напоминает о необходимости установки детекторов банкнот.

«Важно заметить, что фальшивые банкноты могут попасть в оборот любого предприятия или заведения. Причина в довольно высоком качестве подделок. Иногда фальшивки неотличимы от оригинала даже при проверке в инфракрасном свете на специальном приборе, и большинство фактов фальшивых купюр выявляется только в банке при пересчете денежных средств», — отмечают в полиции.

Ранее сообщалось, что в целом по Свердловской области в I полугодии 2024 года было выявлено 47 поддельных денежных знаков — банкнот и монет.

В 88% случаев специалисты обнаруживали поддельные купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. руб. 5% пришлось на фальшивые банковские билеты достоинством 2 тыс. руб. Еще 7% — на банкноты номиналом менее 1 тыс. руб. и монеты.
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