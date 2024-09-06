С начала года полиция Екатеринбурга возбудила 36 уголовных дел по фактам сбыта поддельных билетов Банка России

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2024. В банковской системе Уральского федерального округа в I полугодии 2024 года было ...

На Урале в I полугодии 2024 года выявили 167 фальшивых денежных знаков на общую сумму более 560 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021 В Екатеринбурге в прошлом году сотрудники полиции возбудили 449 уголовных дел по фактам ...

Полиция Екатеринбурга расследует 449 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных купюр в 2020 году

В Екатеринбурге с начала года возбудили более 400 уголовных дел по фактам сбыта поддельных купюр

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2020. С начала 2020 года в Екатеринбурге возбудили 415 уголовных дел по фактам сбыта ...