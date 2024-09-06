С начала года полиция Екатеринбурга возбудила 36 уголовных дел по фактам сбыта поддельных билетов Банка России

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2024. В банковской системе Уральского федерального округа в I полугодии 2024 года было ...11.02.2021 Полиция Екатеринбурга расследует 449 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных купюр в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021 В Екатеринбурге в прошлом году сотрудники полиции возбудили 449 уголовных дел по фактам ...14.12.2020 В Екатеринбурге с начала года возбудили более 400 уголовных дел по фактам сбыта поддельных купюр
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2020. С начала 2020 года в Екатеринбурге возбудили 415 уголовных дел по фактам сбыта ...29.10.2020 ЦБ зафиксировал почти двукратный рост числа фальшивых денег в банковской системе России
УрБК, Москва, 29.10.2020. По итогам июля-сентября этого года в России выявлено 14 тыс. 780 поддельных денежных знаков. ...04.08.2020 Полиция Екатеринбурга с начала года выявила почти 400 фактов сбыта поддельных банкнот
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2020. Сотрудники екатеринбургской полиции отмечают рост числа выявляемых поддельных денежных ...