На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Днем 30 января — 1 февраля ожидается температура воздуха от +1 до -10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -14 градусов (на севере — до -18).