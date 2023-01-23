УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Днем 30 января — 1 февраля ожидается температура воздуха от +1 до -10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -14 градусов (на севере — до -18).
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...18.01.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
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