Рынок кредитных карт в России ожидает сдержанный рост

УрБК, Москва, 30.01.2023. В декабре 2022 года российские банки выдали 1,81 млн кредитных карт на сумму 160,9 млрд руб. Такой показатель держится с сентября с колебаниями в несколько процентов. Средний лимит в конце года достиг 88,8 тыс. руб., он рос с августа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Участники рынка отмечают, что к кредитным картам перешла аудитория, для которой выдача потребительских кредитов рискованна. Для карт можно подстраивать лимиты под платежеспособность заемщика в отличие от обычного займа.



Однако в 2023 году рынок кредитных карт ожидает сдержанный рост, прогнозируют банкиры. На это повлияет увеличение средней долговой нагрузки заемщиков на протяжении последних трех лет и стагнация их реальных располагаемых доходов. Также после вступления в действие макропруденциальных лимитов Банка России снизится уровень одобрения для наиболее закредитованных заемщиков.