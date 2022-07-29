Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала в ХМАО подключили энергоэффективную систему управления на подстанции «Кирилловская»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала на подстанции 500 кВ «Кирилловская» в Ханты-Мансийском автономном округе внедрили интеллектуальную систему управления охлаждением трансформаторов на основе частотно-регулируемого привода. Также была подключена программа утилизации тепла автотрансформатора для обогрева производственных помещений подстанции, сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.
Работы были выполнены в рамках отраслевого национального проекта «Энергоэффективная подстанция», инициатором которого является Группа «Россети». Ожидаемые эффекты — снижение расхода электроэнергии на охлаждение трансформаторов до 80%, на отопление зданий — до 70%.
«Используются решения, разработанные специалистами «Россети Научно-технического центра». Установленная автоматизированная система охлаждения трансформаторов осуществляет управление вентиляторами и маслонасосами в оптимальном режиме на основе данных о текущей загрузке и температуре оборудования, температуре окружающей среды. Информация о работе системы охлаждения передается в режиме онлайн на автоматизированное рабочее место оперативного персонала», — отмечают специалисты организации.
Для реализации проекта реконструировали существующую котельную, ее оснастили новыми насосами и сопутствующим инновационным цифровым оборудованием управления. В итоге система утилизации тепла автотрансформатора с помощью теплообменного оборудования осуществляет частичный отвод температуры масла этиленгликолю с последующей передачей тепла в систему отопления зданий подстанции с использованием теплового насоса.
Подстанция 500 кВ «Кирилловская» (1502 МВА) является одним из ключевых центров питания Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Объект осуществляет выдачу мощности Сургутской ГРЭС-2, обеспечивая электроснабжение потребителей города Когалыма с населением около 60 тыс. человек и нефтепромыслов компании «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь».
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