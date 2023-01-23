В Челябинской области инфляция ускорилась до 10,4%

УрБК, Челябинск, 24.01.2023. В декабре 2022 года инфляция в Челябинской области ускорилась с 10% до 10,4%. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.
На темпы прироста цен повлияла сфера услуг. Напомним, что по всей стране в этот период произошла индексация тарифов ЖКХ, которую перенесли с июля 2023 на декабрь 2022 года.
Помимо этого, по сравнению с 2021 годом стало меньше доступных туристам зарубежных направлений, что привело к росту цен на оставшиеся. Параллельно увеличивался спрос на внутренние перелеты, и годовой рост цен на них ускорился.
Для продовольственных товаров инфляция замедлилась. Крупнейший за последние пять лет урожай зерна способствовал снижению затрат на основное сырье у зерноперерабатывающих предприятий. В итоге снизились темпы удорожания муки, хлеба и макарон. Урожаи гречихи и сахарной свеклы также выросли, что привело к замедлению годового роста цен на сахар и ускорению годового удешевления гречки.
Также инфляция замедлилась для непродовольственных товаров. В первую очередь это связано с налаживанием каналов параллельного импорта и расширением ассортимента техники для дома, ввезенной из стран Азии и СНГ.
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