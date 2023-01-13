«Атомстройкомплекс» закончил возведение фундамента для школы № 41 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. «Атомстройкомплекс» выполнил устройство фундамента и приступил к заливке монолитных конструкций первого этажа будущей школы № 41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Застройщик не только возведет здание, но и будет отвечать за содержание всех инженерных систем первые семь лет. Такие условия поставлены в трехстороннем концессионном соглашении, по которому реализуется проект. Напомним, что школа № 41 стала первой в Екатеринбурге, которая возводится в рамках государственно-частного партнерства. Девелопер строит здание за кредитные средства банка и будет управлять зданием, пока затраты из бюджета не будут возмещены.



«Преимущество такого подхода в том, что строительством и управлением объекта будет заниматься одна компания, а значит она будет обладать всей информацией о специфике примененных в проекте инженерных решений и сможет реализовать их работу на высоком уровне и в полном объеме. Но самое главное, благодаря ГЧП мы получаем возможность строить сегодня по сегодняшним ценам, а возвращать их бюджет будет позже, когда стоимость аналогичного проекта будет выше. Таким образом, объединяя усилия, мы способны ускорить появление нужной горожанам инфраструктуры», — прокомментировал гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



Первая очередь школы № 41 представляет собой здание, состоящее из нескольких блоков, этажностью до четырех этажей и площадью более 20 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 925 учеников и оснащено по современным стандартам. В школе появится трансформируемый актовый зал с амфитеатром, четыре спортивных зала, большая спортивная площадка на улице с мини-футбольным полем, кортом, баскетбольной площадкой.



«Атомстройкомплекс» является постоянным подрядчиком по проектированию и строительству объектов социального назначения, в частности детских садов и школ. В портфолио застройщика — более трех десятков детских садов, а также лучшие школы города и области. Помимо школы № 41 «Атомстройкомплекс» в настоящее время возводит пятиэтажную школу на 1,2 тыс. мест в Академическом районе, детский сад на улице Ручейной, а также уникальный Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне, которому нет аналогов в Свердловской области.