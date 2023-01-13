«Атомстройкомплекс» закончил возведение фундамента для школы № 41 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. «Атомстройкомплекс» выполнил устройство фундамента и приступил к заливке монолитных конструкций первого этажа будущей школы № 41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Застройщик не только возведет здание, но и будет отвечать за содержание всех инженерных систем первые семь лет. Такие условия поставлены в трехстороннем концессионном соглашении, по которому реализуется проект. Напомним, что школа № 41 стала первой в Екатеринбурге, которая возводится в рамках государственно-частного партнерства. Девелопер строит здание за кредитные средства банка и будет управлять зданием, пока затраты из бюджета не будут возмещены.
«Преимущество такого подхода в том, что строительством и управлением объекта будет заниматься одна компания, а значит она будет обладать всей информацией о специфике примененных в проекте инженерных решений и сможет реализовать их работу на высоком уровне и в полном объеме. Но самое главное, благодаря ГЧП мы получаем возможность строить сегодня по сегодняшним ценам, а возвращать их бюджет будет позже, когда стоимость аналогичного проекта будет выше. Таким образом, объединяя усилия, мы способны ускорить появление нужной горожанам инфраструктуры», — прокомментировал гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
Первая очередь школы № 41 представляет собой здание, состоящее из нескольких блоков, этажностью до четырех этажей и площадью более 20 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 925 учеников и оснащено по современным стандартам. В школе появится трансформируемый актовый зал с амфитеатром, четыре спортивных зала, большая спортивная площадка на улице с мини-футбольным полем, кортом, баскетбольной площадкой.
«Атомстройкомплекс» является постоянным подрядчиком по проектированию и строительству объектов социального назначения, в частности детских садов и школ. В портфолио застройщика — более трех десятков детских садов, а также лучшие школы города и области. Помимо школы № 41 «Атомстройкомплекс» в настоящее время возводит пятиэтажную школу на 1,2 тыс. мест в Академическом районе, детский сад на улице Ручейной, а также уникальный Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне, которому нет аналогов в Свердловской области.
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. «Атомстрйокомплекс» в соответствии с графиком продолжает строительство новой школы на ...14.01.2022 «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне ...15.12.2021 «Атомстройкомплекс» планирует построить в Екатеринбурге уникальную школу по финскому образцу
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» участвует в конкурсе на строительство ...07.12.2021 «Атомстройкомплекс» предложил построить в Екатеринбурге еще одну школу по схеме ГЧП
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Компания «Атомстройкомплекс» предложила построить в Екатеринбурге еще одну школу по ...16.10.2020 «Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. В рамках национального проекта «Образование» проект реконструкции здания школы № 80 в ...