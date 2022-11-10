Свердловская дирекция железнодорожных вокзалов после вмешательства прокуратуры выплатила сотрудникам 3 млн рублей за работу в праздники

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Свердловская региональная дирекция железнодорожных вокзалов погасила долг перед сотрудниками в 3 млн руб. за работу в выходные и праздники в период с 2021 года по август 2022 года. Такое решение было принято после вмешательства Уральской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«По постановлениям прокурора начальник дирекции привлечен к административной ответственности по частям 1, 6 статьи 5.27 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 11 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в вагонных участках Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» в Челябинске, Орске, Оренбурге и Тюмени не выплачивались компенсации за прохождение медицинских осмотров в выходные. Прокуратура вынесла соответствующие представления, и 500 сотрудникам выплатили более 3 млн руб.
Всего за 2022 год Уральская транспортная прокуратура провела надзорные мероприятия более чем на 30 предприятиях. Были восстановлены права свыше 1,5 тыс. работников, погашены долги по зарплате на сумму 29,3 млн руб.
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