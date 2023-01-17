В декабре годовая инфляция в Свердловской области выросла до 11,8%

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В декабре 2022 года инфляция в Свердловской области выросла до 11,8% после 11,6% в ноябре. Это первое с мая 2022 года ее ускорение, сообщает пресс-служба Уральского Главного управления Банка России.
Годовой темп инфляции на Среднем Урале уступает российскому показателю — 11,9%. Главной причиной ускорения роста цен в регионе стало подорожание услуг. В том числе на это повлиял перенос сроков индексации тарифов ЖКУ с июля 2023 года на декабрь 2022 года.
Продовольственная инфляция в Свердловской области продолжила замедляться. Этому способствовал рекордный урожай зерна в России, его стоимость на внутреннем рынке снижалась, что дало аграриям возможность снизить издержки. В итоге замедлился рост цен на муку, хлеб, выпечку и макароны. Урожай гречихи тоже был удачным, что сказалось на ценнике на гречневую крупу.
На непродовольственные товары рост цен тоже снижался: на новые автомобили и сопутствующие товары — из-за сдержанной потребительской активности, а на бытовую технику, смартфоны и ноутбуки — из-за налаживания механизма параллельного импорта.
Банк России ожидает, что годовая инфляция в стране в 2023 году составит 5-7%, а в 2024 году вернется к отметке в 4%.
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