УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:03

В Свердловской области на 41% вырос спрос на знающих китайский язык сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области за 2022 год на 41% выросло число вакансий, требующих знания китайского языка. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Чаще всего такой запрос встречается в сферах транспорта и логистики (42%), продаж (28%) и производства (16%). В среднем потенциальным работникам предлагают 77 тыс. руб.

Отметим, что число вакансий с требованием знания английского языка снизилось на 13% за год. Но английский все равно остается самым востребованным иностранным языком на рынке труда Свердловской области.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.09.2022 Число активных вакансий в Свердловской области за месяц выросло на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Число активных вакансий в Свердловской области в августе 2022 года выросло на 6,8% по ...

05.04.2022 В Свердловской области число вакансий в строительной сфере выросло на 63%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. В Свердловской области количество вакансий в сфере «Строительство, недвижимость» в ...

17.08.2020 Число вакансий в сфере туризма в Свердловской области в июле выросло почти на 80%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2020. Число вакансий в сфере туризма в Свердловской области в июле выросло на 78% по ...

18.07.2019 В России число вакансий в банковской сфере сократилось на 10%

УрБК, Москва, 18.07.2019. За первое полугодие 2019 года число вакансий в банковской сфере на российском рынке труда ...

15.11.2016 В Екатеринбурге растет спрос на работников со знанием китайского языка

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2016. За последние три года в Екатеринбурге вдвое увеличилось количество вакансий для ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (374)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18