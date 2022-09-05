В Свердловской области на 41% вырос спрос на знающих китайский язык сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области за 2022 год на 41% выросло число вакансий, требующих знания китайского языка. Об этом говорится в исследовании hh.ru.
Чаще всего такой запрос встречается в сферах транспорта и логистики (42%), продаж (28%) и производства (16%). В среднем потенциальным работникам предлагают 77 тыс. руб.
Отметим, что число вакансий с требованием знания английского языка снизилось на 13% за год. Но английский все равно остается самым востребованным иностранным языком на рынке труда Свердловской области.
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