В Свердловской области на 41% вырос спрос на знающих китайский язык сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области за 2022 год на 41% выросло число вакансий, требующих знания китайского языка. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



Чаще всего такой запрос встречается в сферах транспорта и логистики (42%), продаж (28%) и производства (16%). В среднем потенциальным работникам предлагают 77 тыс. руб.



Отметим, что число вакансий с требованием знания английского языка снизилось на 13% за год. Но английский все равно остается самым востребованным иностранным языком на рынке труда Свердловской области.