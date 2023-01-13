В Свердловской области ожидается потепление до плюсовых температур

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. ГУ МЧС Росси по Свердловской области опубликовало предупреждение, что на территории региона в ближайшее время ожидается потепление. Воздух может достигнуть положительных температур.
В связи с этим на крышах зданий от солнца тает снег. Тяжелый снег и глыбы льда могут падать с домов. Ночью же из-за перепада температур образуется наледь.
Спасатели рекомендуют не подходить к крышам зданий, с которых может упасть снег, а также не подпускать к таким местам детей. Во время снегопадов и оттепелей при выходе из здания лучше не задерживаться на крыльце, а сразу отходить.
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