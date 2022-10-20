УБРиР увеличил выдачу кредитных карт почти в 1,5 раза в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. В 2022 году клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стали чаще оформлять кредитные карты. По сравнению с 2021 годом количество выдач увеличилось почти в 1,5 раза, сообщает пресс-служба финансового учреждения.



«Значительный рост объясняется в первую очередь тем, что мы упростили продуктовую линейку: мы предлагаем продукт с понятными условиями, который полностью закрывает потребности клиентов в небольших объемах заемных средств. Подход симплификации позитивно отразился как на потребителях, так и на наших сотрудниках: вместо необходимости запоминать много тарифов и условий, нужно помнить только про один», — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса кредитных карт УБРиР Алексей Волошин.



Как отмечают эксперты, на спрос повлияло и расширение точек привлечения клиентов: в 2022 году банк стал активно сотрудничать с партнерами, улучшил и оптимизировал онлайн-каналы, переобучил сотрудников в отделениях.



«Важно, что мы в прошлом году определили нишу для кредитной карты, чтобы она не конкурировала с нашими же потребительскими кредитами. Сейчас у каждого продукта своя целевая аудитория, что дает положительный эффект», — подчеркнул он.



Среди городов, где было оформлено больше всего кредитных карт УБРиР, оказались Екатеринбург, Киров и Челябинск.



Оформить кредитную карту My Freedom УБРиР можно в отделении банка, на сайте, а также в мобильном приложении.