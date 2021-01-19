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Вчера, 12:23

В Екатеринбурге на 5% снизилось число зарегистрированных преступлений

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. В Екатеринбурге за 2022 год на 5% снизилось число зарегистрированных преступлений. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Екатеринбургу.

Зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 5,8%. В том числе убийств — на 30%, преступлений имущественного характера — на 2,6%, мошенничеств — на 9%.

Совершаемых в общественных местах преступлений стало меньше на 4,1%, в том числе уличных — на 2,3%.

На 26,9% увеличилось число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. Выросло качество работы по раскрытию преступлений против собственности.

На 3,4% уменьшилось количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства.

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