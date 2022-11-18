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Вчера, 09:03

Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,29%

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по 16 января 2023 года не изменились и составили 61,08 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марок АИ-92 и АИ-95 реализуется по тем же ценам — 46,71 руб. и 50,33 руб. соответственно.

Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,29%, до 59,74 руб.

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