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Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 16 по 23 января 2023 года не изменились и составили 61,08 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марок АИ-92 и АИ-95 реализуется по тем же ценам — 46,71 руб. и 50,33 руб. соответственно.

Стоимость дизельного топлива за указанный период также осталась прежней — 59,74 руб.

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