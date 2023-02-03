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Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 30 января по 6 февраля не изменились и составили 61,08 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марок АИ-92 и АИ-95 реализуется по тем же ценам — 46,71 руб. и 50,34 руб. соответственно.

Стоимость дизельного топлива за указанный период также осталась неизменной — 59,71 руб.

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