Трамвайная линия в Академический район Екатеринбурга готова на 30%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Трамвайную линию в Академический район Екатеринбурга планируется запустить к 300-летию уральской столицы. Об опережающих темпах строительства новой ветки написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.



Первоначально планировалось, что трамвай начнет курсировать по новому маршруту в Академический район к концу 2024 года. Однако перед подрядчиками была поставлена задача сдать объект досрочно.



«Понимаю, что жители испытывают неудобства из-за частичного перекрытия улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина. Но это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций: сетей теплоснабжения и канализации. Работы здесь планируем завершить в июне», — написал глава Екатеринбурга.



На сегодняшний день строители выполнили уже 30% от запланированного объема работ. От улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано 1,6 тыс. м рельсошпальной решетки. Также проложено порядка 500 м путей в районе конечной остановки на улице Академика Парина. От Краснолесья до улицы Павла Шаманова ведутся работы по обустройству грунтового основания путей.