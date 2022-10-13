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Вчера, 15:44

Трамвайная линия в Академический район Екатеринбурга готова на 30%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Трамвайную линию в Академический район Екатеринбурга планируется запустить к 300-летию уральской столицы. Об опережающих темпах строительства новой ветки написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Первоначально планировалось, что трамвай начнет курсировать по новому маршруту в Академический район к концу 2024 года. Однако перед подрядчиками была поставлена задача сдать объект досрочно.

«Понимаю, что жители испытывают неудобства из-за частичного перекрытия улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина. Но это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций: сетей теплоснабжения и канализации. Работы здесь планируем завершить в июне», — написал глава Екатеринбурга.

На сегодняшний день строители выполнили уже 30% от запланированного объема работ. От улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано 1,6 тыс. м рельсошпальной решетки. Также проложено порядка 500 м путей в районе конечной остановки на улице Академика Парина. От Краснолесья до улицы Павла Шаманова ведутся работы по обустройству грунтового основания путей.

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