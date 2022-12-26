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Вчера, 12:25

В Челябинске цена «квадрата» малогабаритных квартир за год выросла на 23,4%

УрБК, Челябинск, 19.01.2023. В Челябинске цена за квадратный метр квартир площадью до 32 кв. м. составляет 67 тыс. 162 руб. За год этот показатель вырос на 23,4%. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

С этим результатом столица Южного Урала заняла 64-е место рейтинга среди 70 городов РФ. Также внизу списка по цене «квадрата» малогабаритных квартир оказались Брянск (65,3 тыс. руб.), Волжский (63,8 тыс. руб.), Курган (63,1 тыс. руб.), Смоленск (61,4 тыс. руб.), Магнитогорск (56,6 тыс. руб.) и Нижний Тагил (48,6 тыс. руб.).

Помимо этого, средняя цена небольших квартир в Челябинске составляет 1 млн 957 тыс. 125 руб. За год этот показатель вырос на 21,9%.

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