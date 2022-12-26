В Челябинске цена «квадрата» малогабаритных квартир за год выросла на 23,4%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Екатеринбурге средняя цена квартир площадью до 32 кв. м. составляет 3 млн 044 тыс. ...

В Екатеринбурге средняя цена малогабаритных квартир за год выросла на 15%

В Челябинске цена квадратного метра жилья на вторичном рынке с начала года выросла на 27%

УрБК, Челябинск, 26.12.2022. В Челябинске цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке составляет 63 тыс. 852 руб. ...