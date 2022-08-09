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В Екатеринбурге средняя цена малогабаритных квартир за год выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Екатеринбурге средняя цена квартир площадью до 32 кв. м. составляет 3 млн 044 тыс. 608 руб. За год этот показатель вырос на 15,4%. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Помимо этого, цена за квадратный метр малогабаритного жилья в Екатеринбурге за год выросла на 16,7%, до 114 тыс. 772 руб. С этим результатом уральская столица заняла 20-е место рейтинга среди 70 городов РФ. На первых позициях в этом списке оказались Москва (327,9 тыс. руб.), Сочи (304,7 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (191,9 тыс. руб.). В среднем по стране этот показатель равен 102,5 тыс. руб. (плюс 12,7% за год).

При этом больше всего за год подорожал «квадрат» небольших квартир в Кирове (плюс 31,2%), Кемерово (плюс 27%), Владикавказе (плюс 25,5%) и Рязани (плюс 25%).

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