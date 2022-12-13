Компания «Атомстройкомплекс» построит в Заречном микрорайоне Екатеринбурга детскую поликлинику

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Компания «Атомстройкомплекс» в ближайшее время начнет строительство детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга. Медицинское учреждение для жителей Старой и Новой Сортировки на улице Готвальда будет относиться к ДГКБ № 9, сообщает пресс-служба девелопера.



Сегодня в этой части Железнодорожного района работает три детских поликлиники, которые значительно перегружены: за смену врачи принимают в четыре раза больше пациентов, чем это предполагает плановая мощность.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



Согласно техзаданию, к 2025 году планируемое количество детского населения в Железнодорожном районе в связи с интенсивной застройкой вырастет примерно до 50 тыс. человек. Новая поликлиника призвана повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемой детям. Плановая мощность поликлиники — 500 посещений в смену. Это в 10 раз больше нынешних возможностей уже существующих в Железнодорожном районе детских медицинских учреждений амбулаторно-поликлинического звена.



Новую детскую поликлинику планируется разместить в отдельно стоящем 4-этажном здании, общая площадь которого составит больше 80 тыс. кв. м.



К строительству медицинских помещений предъявляются особые требования, в том числе связанные с организацией вентиляции и чистых помещений. Компания «Атомстройкомплекс» обладает необходимыми компетенциями по возведению подобных объектов. Так, только в прошлом году был реализован и запущен в эксплуатацию уникальный глаукомный центр МНТК «Микрохирургия глаза», расположенный на первых трех этажах комплекса «Свобода Residence». Также построен и передан заказчику коронарный центр в составе Клиники сердца.



Финансировать строительство новой детской поликлиники на улице Готвальда будут из средств бюджета Свердловской области в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на середину 2025 года.