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Вчера, 10:41

Микрозаймы на неотложные личные расходы берут 37,1% россиян

УрБК, Москва, 19.01.2023. В 2022 году россияне чаще всего обращались в микрофинансовые организации (МФО) за займами на неотложные личные расходы. Доля таких микрокредитов достигла 37,1% от общего числа. В 2021 году этот показатель составлял 35,6%, сообщает «Прайм» на основе исследования онлайн-платформы Webbankir.

Второе место занимают займы на крупные покупки — бытовая техника, электроника, мебель, одежда и так далее. Доля таких выдач составила 17,3% против 16,8% в 2021 году. На третьем месте находятся микрокредиты на ремонт квартиры или дома — 13,9%. В 2021 году — 12,1%.

Кроме того, снизилась доля займов на ремонт и страхование автомобилей — с 7,7% до 6,3%, медикаменты и лечение — с 7,1% до 6%, на праздники и подарки — с 5,6% до 4,7%, отпуска и поездки — с 4,5% до 4,1%.

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