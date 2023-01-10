Микрозаймы на неотложные личные расходы берут 37,1% россиян

УрБК, Москва, 19.01.2023. В 2022 году россияне чаще всего обращались в микрофинансовые организации (МФО) за займами на неотложные личные расходы. Доля таких микрокредитов достигла 37,1% от общего числа. В 2021 году этот показатель составлял 35,6%, сообщает «Прайм» на основе исследования онлайн-платформы Webbankir.
Второе место занимают займы на крупные покупки — бытовая техника, электроника, мебель, одежда и так далее. Доля таких выдач составила 17,3% против 16,8% в 2021 году. На третьем месте находятся микрокредиты на ремонт квартиры или дома — 13,9%. В 2021 году — 12,1%.
Кроме того, снизилась доля займов на ремонт и страхование автомобилей — с 7,7% до 6,3%, медикаменты и лечение — с 7,1% до 6%, на праздники и подарки — с 5,6% до 4,7%, отпуска и поездки — с 4,5% до 4,1%.
В 2023 году в России выдача краткосрочных и среднесрочных микрозаймов может вырасти на 15-20%. Об этом сообщает «Прайм» ...10.01.2023 Выдача микрозаймов в России может вырасти на 15-20% в 2023 году
УрБК, Москва, 10.01.2023. В 2023 году в России выдача краткосрочных и среднесрочных микрозаймов может вырасти на ...16.01.2019 Россияне в 2018 году стали меньше покупать бытовою технику и электронику
УрБК, Москва, 16.01.2019. Расходы россиян в 2018 году выросли практически во всех товарных категориях, за исключением ...25.12.2015 Россияне стали чаще погашать кредиты за счет микрозаймов
Россияне в 2015 году чаще стали оформлять займы в микрофинансовых организациях (МФО) с целью выплаты имеющихся ...25.12.2015 Россияне стали чаще погашать кредиты за счет микрозаймов
УрБК, Москва, 25.12.2015. Россияне в 2015 году чаще стали оформлять займы в микрофинансовых организациях (МФО) с целью ...